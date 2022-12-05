غداً.. انطلاق معرض المجوهرات السعودي ٢٠٢٢ في الرياض

يُقام المعرض خلال الفترة من ٦ الى ١٠ ديسمبر، الذي يحتضن أكثر من ٥٠٠ علامة تجارية عالمية لأحدث المنتجات والخدمات والحلول المتخصّصة في هذا القطاع.