غداً.. انطلاق معرض المجوهرات السعودي ٢٠٢٢ في الرياض

ينطلق يوم غد الثلاثاء معرض المجوهرات السعودي ٢٠٢٢ الذي تنظّمه الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك في الرياض بمشاركة أكثر من ١٠٠ شركة من ٢٠ دولة.
يُقام المعرض خلال الفترة من ٦ الى ١٠ ديسمبر، الذي يحتضن أكثر من ٥٠٠ علامة تجارية عالمية لأحدث المنتجات والخدمات والحلول المتخصّصة في هذا القطاع.
ويعد معرض المجوهرات السعودي أحد أهم وأكبر المعارض التجارية المتخصّصة في المملكة، وتصاحبه عروض الأوبرا السعودية، وعروض ترفيهية حية وورش عمل، إضافة إلى متحف المجوهرات.
ويركز المعرض على تصميم وتصنيع المجوهرات، والفرص الواعدة في قطاع المجوهرات، وفن اقتناء المجوهرات، ودراسة اتجاهات الموضة في قطاع المجوهرات، والدعم المحلي لمشاريع الذهب والمجوهرات.
يُذكر أن مشاريع الذهب والمجوهرات تعد من أهم الأنشطة الاقتصادية في السعودية وأكثرها نمواً، بزيادة بلغت 36% في الربع الثاني لعام 2022، وبذلك تصدّرت المملكة قائمة الدول العربية الأكثر مبيعاً للذهب.