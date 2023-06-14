"أبوثنين" يستعرض مبادرات وبرامج السعودية المقدمة لسوق العمل بعد جائحة كورونا

وناقشت القمة عددًا من الرؤى والمقترحات حول العدالة الاجتماعية، واستعرضت عددًا من الجهود الدولية لتعزيزها، ودعت إلى أهمية تعزيز الحوار والشراكة واتساق السياسات في النظام متعدد الأطراف؛ من أجل تحسين فرص العمل اللائق، وزيادة حجم وتأثير الإجراءات نحو العدالة الاجتماعية. وشهدت مناقشات القمة تنظيم أربع حلقات حول معالجة عدم المساواة، وعدم الرسمية، وتسهيل الإدماج، وتعزيز تكافؤ الفرص للعمل المتكامل والمنتج، من خلال التعليم والتعلم مدى الحياة، وتنمية المهارات والوظائف والحماية الاجتماعية من أجل انتقالات عادلة، وكذلك التجارة والعمل والتنمية المستدامة من أجل النهوض بحقوق الإنسان والعمل.