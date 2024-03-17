الرقم الصعب يستدعي المسؤولية.. هدر وفقد مليون طن من الخضراوات سنوياً في المملكة

كشفت الإحصائيات الحديثة عن فقد وهدر مليون طن من الخضراوات سنوياً في المملكة، وهو الرقم الذي يعد صعباً ويستدعي المسؤولية من التجار والمواطنين وجهات الاختصاص.
وتشير الأرقام الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أن الهدر والفقد في الطماطم يصل إلى 234 ألف طن سنوياً، ويصل في الخيار إلى 82 ألف طن، و201 ألف طن من البطاطس، و38 ألف طن من الكوسا و110 آلاف من البصل، و335 ألف طن من الخضراوات الأخرى.
وتتعدّد مسبّبات التلف والفقد، لكن الوزارة لم تعلنها، فيما يلفت مهتمون إلى أهمية وضع دراسة عاجلة تنتج عنها قوانين تحدُّ من هذا النزيف الغذائي، كما يتم وصفه.