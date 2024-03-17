الرقم الصعب يستدعي المسؤولية.. هدر وفقد مليون طن من الخضراوات سنوياً في المملكة

وتشير الأرقام الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أن الهدر والفقد في الطماطم يصل إلى 234 ألف طن سنوياً، ويصل في الخيار إلى 82 ألف طن، و201 ألف طن من البطاطس، و38 ألف طن من الكوسا و110 آلاف من البصل، و335 ألف طن من الخضراوات الأخرى.