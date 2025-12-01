الأمير عبدالعزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي يفتتحان منتدى الاستثمار السعودي الروسي ويشهدان توقيع اتفاقيات تعاون شاملة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة ورئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الروسية، ومعالي نائب رئيس الوزراء في جمهورية روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، رئيس الجانب الروسي في اللجنة، اليوم في الرياض، منتدى الاستثمار والأعمال السعودي الروسي، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية.
وينظَّم المنتدى بالتعاون بين وزارتي الطاقة والاستثمار، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء من البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الشراكة بين المملكة وروسيا.
وخلال فعاليات المنتدى، وقع سمو وزير الطاقة ونائب رئيس الوزراء الروسي مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية، للتعاون في مجال تغيُّر المناخ والتنمية منخفضة الانبعاثات. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار شامل للتعاون في هذا المجال، تحقيقًا لأهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاقية باريس للمناخ، بما يعزز المصالح المشتركة.
وتشمل المذكرة التعاون في تطوير التقنيات والحلول التي تسهم في خفض وإزالة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتحسين كفاءة الطاقة، واستكشاف فرص جديدة في مجالات التخفيف والتكيف مع آثار تغيُّر المناخ.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاقية بين المملكة وروسيا للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، حيث وقعها من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ومن الجانب الروسي ألكسندر نوفاك.
وفي خطوة لتعزيز التعاون الثقافي والمعرفي، وقّعت دارة الملك عبدالعزيز اتفاقية مع وكالة الأرشيف الفيدرالي في روسيا، للتعاون في مجالات الأرشفة وتبادل المعلومات وتنظيم الندوات والمعارض، حيث وقّعها من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للدارة تركي بن محمد الشويعر، ومن الجانب الروسي وزير الدولة ونائب رئيس الوكالة أندري يوراسوف.