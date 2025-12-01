الأمير عبدالعزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي يفتتحان منتدى الاستثمار السعودي الروسي ويشهدان توقيع اتفاقيات تعاون شاملة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة ورئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الروسية، ومعالي نائب رئيس الوزراء في جمهورية روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، رئيس الجانب الروسي في اللجنة، اليوم في الرياض، منتدى الاستثمار والأعمال السعودي الروسي، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية.