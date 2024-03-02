العواصف العابرة للحدود على رأس أولويات المؤتمر الدولي للعواصف الغبارية بالرياض.. الاثنين

يستعرض المؤتمر الدولي الأول للعواصف الغبارية والرملية الذي سينطلق الاثنين المقبل في الرياض، عددًا من الموضوعات المهمة المرتبطة بالعواصف الغبارية؛ أبرزها العواصف العابرة للحدود.
ويسلّط الضوءَ على آخر التقنيات والأبحاث في مجال العواصف الرملية والغبارية على المستوى الدولي، ومصادر تكوين هباء الغبار، وتفاعل الغبار والمناخ، والتأثيرات الصحية واستراتيجيات التخفيف والمراقبة، والنمذجة التنبؤية، والتأثيرات على الاقتصاد والبنية التحتية، ونقل وترسيب الغبار.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد لخدمات الأرصاد، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية جمعان القحطاني، أن انعقاد المؤتمر الدولي الأول من نوعه؛ يأتي استكمالًا لدور المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية ضمن سلسلة أعماله وبرامجه، وورش العمل واللقاءات التي عقدها، وتعزيزًا لدوره للتنسيق الإقليمي ودوره الهام في تحقيق الأهداف ذات الصلة.
ويشهد المؤتمر حضور ممثلي المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وأكثر من 200 باحث وخبير ومتخصص من الجهات والمنظمات العالمية وصناع القرار؛ للمشاركة في فعاليات المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام.