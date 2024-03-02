العواصف العابرة للحدود على رأس أولويات المؤتمر الدولي للعواصف الغبارية بالرياض.. الاثنين

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد لخدمات الأرصاد، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية جمعان القحطاني، أن انعقاد المؤتمر الدولي الأول من نوعه؛ يأتي استكمالًا لدور المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية ضمن سلسلة أعماله وبرامجه، وورش العمل واللقاءات التي عقدها، وتعزيزًا لدوره للتنسيق الإقليمي ودوره الهام في تحقيق الأهداف ذات الصلة.