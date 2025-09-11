مبادرة مستقبل الاستثمار تُنظم "قمة الأولوية - آسيا" في طوكيو 30 نوفمبر القادم

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن تنظيم "قمة الأولوية - آسيا" في العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2025.
وستجمع القمة قادة دول وصنّاع سياسات، ورؤساء تنفيذيين، ومبتكرين، ومستثمرين؛ لتعزيز الحوار والتعاون في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في عصرنا، مع التركيز على تنامي الشراكات وتدفقات الاستثمارات بين آسيا وبقية دول العالم، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجه الخصوص.
وتُعدُّ اليابان، بوصفها إحدى أكثر الاقتصادات تطورًا ومرونةً في العالم، منصة فريدة لمثل هذه النقاشات، بفضل ريادتها العالمية في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والتنمية المستدامة، وهو ما يوفّر أرضية صلبة لربط صنّاع القرار عبر القارات.
وستُبرز القمة الرؤية المشتركة لكلٍّ من اليابان ومنطقة الشرق الأوسط بوصفهما جسرًا إستراتيجيًا يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا والأميركيتين، بما يعزز التجارة والاستثمار، وتبادل المعرفة على نحو شامل.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس: "يشرفنا استضافة "قمة الأولوية - آسيا" FII PRIORITY في طوكيو، وإن مكانة اليابان المرموقة في الاقتصاد العالمي، إلى جانب التزامها بالابتكار والتنمية المستدامة، تجعلها المضيف المثالي. وسنسلّط الضوء معًا على سُبل التعاون مع آسيا بما يُسهم في إيجاد حلول تُعزّز المرونة والازدهار عالميًا".
يُذكر أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تنظّم سلسلة قمم "الأولوية" - FII PRIORITY series، التي تُعدُّ منصة عالمية رائدة تجمع أبرز قادة العالم، بمن فيهم رؤساء دول وشخصيات مؤثرة.
وتُعدُّ مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC Group) الشريك الراعي للقمة، وهي إحدى أبرز المؤسسات المالية العالمية التي تتخذ من اليابان مقرًا لها، وتعمل على تعزيز التعاون المالي الدولي ودعم نمو عملائها من خلال خدماتها المصرفية الواسعة، ويجسد تعاونها مع المؤسسة التزامًا قويًا بتعزيز الشراكات عبر الأقاليم.
وستُعلن المؤسسة عن تفاصيل البرنامج الكامل للقمة، بما في ذلك المحاور والمتحدثين الرئيسين، في الأسابيع المقبلة.