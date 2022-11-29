دراسة لـ"كابسارك": أوبك بلس أسهمت في خفض تقلبات أسعار النفط الخام

بدون جهود أوبك بلس لتحقيق الاستقرار في السوق كان تشكيل أوبك بلس في شهر ديسمبر من عام 2016 حدثًا بارزًا في تاريخ سوق النفط العالمي، فللمرة الأولى في تاريخ أوبك الذي دام ستين عامًا، أبرمت اتفاقًا تتعاون بموجبه الدول غير الأعضاء مع أوبك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في أسعار النفط, ومن ثم شكلت الجائحة بعد ذلك تحديًا كبيرًا وغير متوقع لهذا المشروع الذي اختبر حدود التعاون والقدرة على التغلب على اضطرابات الطلب غير المسبوقة.