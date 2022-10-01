بعد 4 سنوات على صدوره.. كيف غيّر قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة حياة السعوديات؟
بعد مرور 4 سنوات من صدور قرار السماح للنساء بقيادة السيارات استطلع برنامج "mbc في أسبوع" آراء النساء عن أثر هذا القرار، وكيف غير من حياتهن.
ووصفت شابة، القرار بأنه ممتاز وإيجابي وخدم فئة كبيرة من النساء للاعتماد على أنفسهن والذهاب لدوامهن وعملهن وقضاء مشاويرهن الخاصة دون الحاجة إلى سائق أو أجرة أو تطبيقات التوصيل.
واعتبرت سيدة أخرى أن هذا القرار قد شجع المرأة بالاعتماد على نفسها وزادت من ثقتها بنفسها، وساهم في زيادة وارتفاع نسبة تملك الفتيات للسيارات مقارنة ببداية القرار، وذلك بشكل ملحوظ في الشوارع والطرقات الآن.
ورأت سيدة أن السماح للنساء بقيادة السيارة منح راحة نفسية للأسرة، فأصبحت الزوجة تستطيع إيصال أبنائها للمدرسة أو المستشفى في حال المرض، وأصبحت تستطيع القيام بكل شيء عند انشغال الزوج.
واستشهدت فتاة بالصعوبات الكبيرة التي كانت تواجه زميلاتها من العاملات كمندوبات في شركات الأدوية، إذ كن يواجهن مشقة في التنقل بين الأماكن، لكن بعد قرار السماح بقيادة السيارة أصبح العمل أكثر استقلالية وأمانًا وسهولة.
يذكر أنه في عام 2018 استلمت أول فتاة سعودية رخصة قيادة، وقامت بنشر الصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكانت ممتنة للقيادة الرشيدة بقرار السماح بقيادة السيارة الذي أصبح إعلان تحول تاريخي لدور المرأة السعودية الذي كان حلمًا وتحول إلى حقيقة.