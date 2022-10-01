بعد 4 سنوات على صدوره.. كيف غيّر قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة حياة السعوديات؟

واستشهدت فتاة بالصعوبات الكبيرة التي كانت تواجه زميلاتها من العاملات كمندوبات في شركات الأدوية، إذ كن يواجهن مشقة في التنقل بين الأماكن، لكن بعد قرار السماح بقيادة السيارة أصبح العمل أكثر استقلالية وأمانًا وسهولة.