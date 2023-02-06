إطلاق مشروع لرقمنة سُفر إفطار الصائمين في المسجد الحرام

يأتي ذلك من خلال تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل الحرم المكي الشريف، ومواكبة التحول الرقمي، والحرص على تقديم وجبات الإفطار بشكل آمن وصحي، وتذليل الصعوبات التي تُواجه مقدمي الخدمة، وإطلاق مبادرات بين الرئاسة والهيئة العامة للأوقاف والجهات الخيرية، وآلية حفظ فائض الطعام، وتوطين الفرق العاملة في تقديم الخدمة.