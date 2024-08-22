لابتوب HUAWEI MateBook X Pro بوزن 980 جرام ومعالج Intel® Core™ Ultra 9

الميزة الأكثر إثارة للإعجاب في حاسوب HUAWEI MateBook X Pro هي تصميمه الخفيف للغاية. يزن هذا الحاسوب المحمول 980 جرامًا فقط ويبلغ سمكه 13.5 ملم فقط، مما يجعله أعجوبة هندسية. تم تصنيع هيكل الحاسوب المحمول من سبائك المغنيسيوم، وهي مادة أخف وأقوى من الألومنيوم أو الفولاذ. يتمتع جسمه المعدني المهدئ للبشرة بلمسة نهائية فريدة غير لامعة ومريحة للمس. قامت شركة هواوي بالعديد من ابتكارات التصميم داخل وخارج الحاسوب المحمول للحفاظ على الوزن أقل من كيلوجرامٍ واحد. والنتيجة هي جهاز حاسوب محمول قابل للحمل والتنقلبشكل لا يصدق بحيث يمكنك اصطحابه معك أينما ذهبت.