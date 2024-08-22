لابتوب HUAWEI MateBook X Pro بوزن 980 جرام ومعالج Intel® Core™ Ultra 9

كما هو معلوم، فإنّ أحدث حاسوب محمول رائد من هواوي HUAWEI MateBook X Pro بات متوفرًا في المملكة العربية السعودية.
هذا الجهاز القوي الخفيف للغاية، الذي يبلغ وزنه 980 جرامًا فقط ويقدم أداءً رائدًا في فئته، يدفع حدود ما هو ممكن في عالم الحوسبة المحمولة. فهو يجمع بين الأداء المتطور والتصميم الأنيق والمتقن، ويضع معيارًا جديدًا لأجهزة الحاسوب المحمولة المتميّزة في عام 2024.
الميزة الأكثر إثارة للإعجاب في حاسوب HUAWEI MateBook X Pro هي تصميمه الخفيف للغاية. يزن هذا الحاسوب المحمول 980 جرامًا فقط ويبلغ سمكه 13.5 ملم فقط، مما يجعله أعجوبة هندسية. تم تصنيع هيكل الحاسوب المحمول من سبائك المغنيسيوم، وهي مادة أخف وأقوى من الألومنيوم أو الفولاذ. يتمتع جسمه المعدني المهدئ للبشرة بلمسة نهائية فريدة غير لامعة ومريحة للمس. قامت شركة هواوي بالعديد من ابتكارات التصميم داخل وخارج الحاسوب المحمول للحفاظ على الوزن أقل من كيلوجرامٍ واحد. والنتيجة هي جهاز حاسوب محمول قابل للحمل والتنقلبشكل لا يصدق بحيث يمكنك اصطحابه معك أينما ذهبت.
على الرغم من تصميمه الخفيف للغاية، فإن حاسوب MateBook X Pro يحمل ميّزات ثقيلة ومتقدّمة. يعمل حاسوب MateBook X Pro بأحدث جيل من معالج Intel® Core™ Ultra 9 عالي الأداء، والذي يستخدم تقنية Intel 4 المتقدمة لتوفيرأداء وكفاءة لا مثيل لهما. مع ضعف كثافة الترانزستور من الجيل السابق، يستطيع Intel® Core™ Ultra 9 التعامل مع المهام الأكثر تطلبًا بسهولة، مع استهلاك طاقة أقل. يمكن للحاسوب المحمول التعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي المعقدة بكفاءة، وذلك بفضل وحدة المعالجة العصبية المخصصة (NPU). يتيح ذلك للمستخدمين تجربة ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل تقليل ضوضاء الخلفية أثناء الاجتماعات دون التضحية بالأداء أو عمر البطارية.
ويتميّز بشاشة OLED مرنة مذهلة مقاس 14.2 بوصة بدقة 3.1K، مما يوفر تجربة بصرية غامرة مع وضوح وحيوية مذهلين. تتميّز الشاشة أيضًا بتقنية ™HUAWEI X-True، التي توفر ألوانًا نابضة بالحياة ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. سيقدر المبدعون الدعم الكامل لنطاق الألوان Adobe RGB الذي يوفره الحاسوب المحمول، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمصورين وفناني الجرافيك والمصممين.
يُعد عمر البطارية مجالًا آخر يتألق فيه حاسوب MateBook X Pro. بفضل البطارية الكبيرة بقدرة 70 واط في الساعة ووضع الشحن السريع SuperChargeTurbo بقدرة 90 واط، يمكنك العمل لمدة ساعتين كاملتين بعد شحن لمدة 10 دقائق فقط. وبفضل تقنية 3D Metaline Antenna المتقدمة للحاسوب المحمول، ستستمتع باتصالات Wi-Fi سريعة ومستقرة تصل إلى 330 مترًا، حتى في الأماكن المعقّدة.
يمثل حاسوب HUAWEI MateBook X Pro تقدّمًا هائلًا في تصميم الحاسوبالمحمول وأدائه. لقد تجاوزت شركة HUAWEI حدود ما هو ممكن، حيث أنشأت حاسوبًا محمولًا قويًا بشكل لا يصدق، وخفيف الوزن، ومصممًا بشكل جميل.
يتوفر حاسوب HUAWEI MateBook X Pro للشراء من خلال متجر هواوي عبر الإنترنت و ومتاجر البيع بالتجزئة المختارة في المملكة العربية السعودية بدءًا من 5999 ريال. وهو متوفر بثلاثة خيارات ألوان أنيقة: Morandi Blue وBlack وWhite.