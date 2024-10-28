"الأرصاد": أمطارٌ غزيرة على جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة وخفيفة على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائجٍ مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائجٍ على الجزء الأوسط.