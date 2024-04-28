"الجريس" يرأس وفد السعودية المشارك في المؤتمر الوزاري التعاوني الـ11 لإقليم آسيا والمحيط الهادي

رأس نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية المكلف المهندس سلطان الجريس اليوم، وفد المملكة المشارك في المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لإقليم آسيا والمحيط الهادي والمنعقد في منطقة البحر الميت، الأردن، خلال الفترة من 28 – 30 إبريل 2024م.
وألقى المهندس الجريس كلمةً أشار فيها إلى أهمية دور القطاع التعاوني تنمويًا واقتصاديًا ولاسيما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعرض بعض مجالات التمكين الاقتصادي الذي استحدثته المملكة لدعم الفئات الضعيفة اجتماعيًا كالعمل بشكل وثيق مع مجموعة من الشركاء من القطاعين العام والخاص على إنشاء تعاونيات تركز على خلق فرص العمل وكذلك فرص الإنتاج للقطاعات المستهدفة، كما استعرض بعض مبادرات المملكة التي أطلقتها أخيرًا التي تهدف إلى تسريع نمو القطاع التعاوني في المملكة.
وعلى هامش أعمال المؤتمر التقى الجريس رئيس التحالف التعاوني الدولي الدكتور أريل غواركو، واستعرض خلال اللقاء أبرز إنجازات الوزارة في القطاع التعاوني خلال السنوات الأخيرة، كما تمت مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، متطرقًا إلى إبراز أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والتحالف التعاوني الدولي في المجالات المختلفة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والدروس المستفادة من الدول الأعضاء في التحالف، وأهمية القطاع التعاوني في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ويأتي هذا اللقاء امتدادًا للعلاقات المتميزة التي تربط المملكة العربية السعودية بالمنظمات الدولية كافة، وسعي الوزارة إلى تعزيز العلاقات الدولية الثنائية وتنميتها في جميع المجالات على جميع الأصعدة.