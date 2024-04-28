"الجريس" يرأس وفد السعودية المشارك في المؤتمر الوزاري التعاوني الـ11 لإقليم آسيا والمحيط الهادي

وألقى المهندس الجريس كلمةً أشار فيها إلى أهمية دور القطاع التعاوني تنمويًا واقتصاديًا ولاسيما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعرض بعض مجالات التمكين الاقتصادي الذي استحدثته المملكة لدعم الفئات الضعيفة اجتماعيًا كالعمل بشكل وثيق مع مجموعة من الشركاء من القطاعين العام والخاص على إنشاء تعاونيات تركز على خلق فرص العمل وكذلك فرص الإنتاج للقطاعات المستهدفة، كما استعرض بعض مبادرات المملكة التي أطلقتها أخيرًا التي تهدف إلى تسريع نمو القطاع التعاوني في المملكة.