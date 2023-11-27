"روشن" توقّع مذكرة تفاهم مع "تسانغز القابضة المحدودة" و"هونغ كونغ أمباسادورز كلوب"

وعدّ مذكرة التفاهم علامةً فارقة في مسيرة مجموعة روشن التي تسعى بدورها إلى تعزيز معدلات النمو والنهضة التي تشهدها الآن في المملكة، مشيراً إلى أن التعاون مع مجموعة تسانغز ينطلق من أهمية المجموعة في هونغ كونغ، التي تعد مركزاً للاستثمار التكنولوجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسعى "روشن" إلى لعب دور محوري في تحول المملكة إلى مركز عالمي للتكنولوجيا على الصعيد الإقليمي.