في يومه الثالث.. "بن معمر" يرعى حفل تكريم الرعاة والمشاركين بمهرجان "تمور القويعية 5"

بعد ذلك، رعى المحافظ الحفل الرسمي المقام لتكريم الرعاة والمشاركين في المهرجان حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم بعد ذلك كلمة لمدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالقويعية محمد بن عبدالرحمن الختلان تحدث من خلالها عن برامج الوزارة في دعم المزارعين والزراعة على مستوى المحافظة.