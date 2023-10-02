في يومه الثالث.. "بن معمر" يرعى حفل تكريم الرعاة والمشاركين بمهرجان "تمور القويعية 5"

رعى محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، أمس الأحد، حفل تكريم الرعاة والمشاركين في مهرجان تمور القويعية "خلاصنا ذهب" في نسخته الخامسة والذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بحضور وكيل المحافظة عزام بن عبدالرحمن بن مقرن وعدد من رؤساء ومديري الجهات الحكومية والأهلية.
وتفصيلاً، كان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للمهرجان محمد الختلان ونائبه عبدالحكيم الحامد، حيث بدأ المحافظ بجولة على الفعاليات الرئيسية والفعاليات المصاحبة.
واستهل بن معمر جولته بركن مستشفى القويعية العام واستمع للخدمات المقدمة من كشوفات للضغط والسكر والتوعية الصحية، وزار ركن جمعية كفاية لمكافحة التدخين، وكذلك أركان المراكز الطبية الأهلية المشاركة في المهرجان.
وشملت الجولة ركن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وركن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، فيما تجول الجميع في أركان خيمة التمور الذي يشارك فيها أكثر من 60 مشاركاً بهدف تسويق منتجات النخيل وتطوير زراعتها والصناعات التحويلية التي تزخر بها المحافظة.
واستمع محافظ القويعية من جميع المزارعين على ما تتميز به مزارعهم ووصف أنواع التمور المتوفرة لديهم وبعض تجاربهم الزراعية وجهودهم التسويقية والتي أتى المهرجان بدوره مكملاً لها.
وتجول محافظ القويعية وضيوف المهرجان في معرض الأسر المنتجة، حيث يشارك في الفعاليات المصاحبة أكثر من 30 أسرة وعدد من عربات الفود ترك والكافيهات، وكذلك تجول بركن الورشة المتنقلة لخدمة صيانة الكراسي المتحركة لذوي الهمم والتقط صورة تذكارية مع ذوي الهمم من خلال تواجدهم بالركن، وسلم المحافظ جوائز مسابقة أفضل كشتة وتجول بركن السيارات الكلاسيكية.
بعد ذلك، رعى المحافظ الحفل الرسمي المقام لتكريم الرعاة والمشاركين في المهرجان حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم بعد ذلك كلمة لمدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالقويعية محمد بن عبدالرحمن الختلان تحدث من خلالها عن برامج الوزارة في دعم المزارعين والزراعة على مستوى المحافظة.
وشاهد المحافظ والحضور عرضاً مرئياً عن مزارع النخيل بالمحافظة تلا ذلك قصيدة ألقاها الشاعر إبراهيم الجبرين.
وكرّم المحافظ الرعاة والمشاركين من قطاعات حكومية وشركات ومؤسسات ورجال أعمال والإعلاميين المشاركين في تغطية برامج وفعاليات المهرجان.
وقدّم "بن معمر" شكره لصحيفة سبق الإلكترونية لتفردها بأخبار مهرجان تمور القويعية الخامس ولتغطياتها المتنوعة للمحافظة.