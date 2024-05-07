"القصبي" يختتم زيارته إلى كوالالمبور بعد الاطلاع على تجربة ماليزيا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وبحث "القصبي" في اليوم الأول للزيارة مع المسؤولين الماليزيين التسهيلات المقدمة لقطاعي الأعمال في البلدين، وتشجيع الصادرات، ومساعي المملكة للتحول إلى أن تكون مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، والتعاون في بناء القدرات في مجالات الابتكار، والتقنيات الناشئة، والبرامج البحثية، والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى لقاءات مع قطاع الأعمال الماليزي تناولت الإصلاحات والتشريعات ذات الصلة ببيئة الأعمال، والتسهيلات والمزايا المحفزة والمشجعة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في المملكة، والفرص الواعدة للشراكات الثنائية بين قطاعي الأعمال في البلدين.