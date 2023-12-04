بـ 41 مليون دولار.. توقيع مذكرة تنموية بين الصندوق السعودي للتنمية وكومنولث دومينيكا

يذكر أنه قدّم الصندوق السعودي للتنمية نشاطه الإنمائي في الدول الأعضاء في منظمة الكاريكوم منذ ما يقارب أربعة عقود، كما عزّز الصندوق إسهاماته في تلك الدول منذ بداية عام 2023م، وذلك في إطار نشاط الصندوق التراكمي الذي وصل إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم.