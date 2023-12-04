بـ 41 مليون دولار.. توقيع مذكرة تنموية بين الصندوق السعودي للتنمية وكومنولث دومينيكا

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في الرياض اليوم، مع وزير المالية في كومنولث دومينيكا ايرفينغ ماكنتاير؛ مذكرة تفاهم إطارية تنموية، وذلك للإسهام في تمويل مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في العاصمة روسو في كومنولث دومينيكا.
وتهدف المذكرة إلى إسهام الصندوق في تقديم الدعم الإنمائي لإعادة تأهيل سبعة طرق رئيسة وخدماتها الأساسية التي تتعلق بخطوط الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي وتأهيل الحدائق، بقيمة إجمالية تبلغ 41 مليون دولار، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي والتجاري والاجتماعي في كومنولث دومينيكا.
ويأتي ذلك ضمن إطار الجهود المقدّمة من الصندوق السعودي للتنمية، لدعم الدول الجُزرية الصغيرة النامية حول العالم، ويجسّد ذلك، الحرص على مواجهة التحديات في مسيرة تنمية تلك الدول، كما تؤكد المذكرة أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة، للإسهام في تحقيق مستقبل يتسم بالنمو المستدام.
يذكر أنه قدّم الصندوق السعودي للتنمية نشاطه الإنمائي في الدول الأعضاء في منظمة الكاريكوم منذ ما يقارب أربعة عقود، كما عزّز الصندوق إسهاماته في تلك الدول منذ بداية عام 2023م، وذلك في إطار نشاط الصندوق التراكمي الذي وصل إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم.