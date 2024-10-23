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وزير الخارجية يستقبل نظيره الأمريكي ويستعرضان الأوضاع في غزة ولبنان
بحثا المستجدات الإقليمية وتطرقا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم في الرياض، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن.
وجرى خلال الاستقبال بحث المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة ولبنان والجهود المبذولة بشأنها، كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.
وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.