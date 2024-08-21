"التحول الصحي" أثر مستدام يحافظ على صحة الإنسان.. 6 فوائد تبرزها "الصحة"

ومنذ بداية رؤية المملكة 2030 عمل التحول الصحي في صميمه على تنفيذ حزمة من المبادرات التحولية على ضوء أهداف سامية تمثّلت في تسهيل الحصول على الخدمة الصحية، وتحسين جودة كفاءة الخدمات، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، بجانب تعزيز السلامة المرورية؛ بما يكفل تحقيق تطلعات طموحة، وتأدية واجب وطني نحو حياة عامرة وصحية، ينعم به الفرد والمجتمع داخل هذه الأراضي المباركة.