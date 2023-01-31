تسمية 2023 بـ"عام الشعر" يرسّخ الموروث الثقافي السعودي ويحافظ عليه من الاندثار

وتفصيلاً، يؤكد قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم (الثلاثاء) بالموافقة على تسمية العام الجديد، بعام الشعر العربي، ما تحظى به مسارات الثقافة السعودية من دعم رسمي، يقوده ولاة الأمر، الذين يؤمنون بأهمية الحفاظ على هذا الموروث وحمايته من الاندثار والتشويه، كخطوة أولى، يتبعها خطوة أخرى، تتمثل في الفخر والتباهي بهذا الموروث، وإيصاله إلى العالم أجمع، ليتعرف على ما وصلت إليه الثقافة السعودية بشكل خاص، والثقافة العربية بشكل عام من تقدم وازدهار وفنون متنوعة.