بقيمة 750 مليوناً.. شاهد "الخريف" ونظيره الكوري يشهدان اتفاقاً بين "مدن" و"جي إل رافا"

يُذكر أن زيارة الوزير الرسمية للجمهورية الكورية تضمنت لقاء عدد من ممثلي الجانب الحكومي الكوري ورؤساء ومسؤولي كبرى الشركات الكورية في قطاع الصناعة التعدين، وتستهدف الزيارة الرسمية تعزيز العلاقات السعودية الكورية واستمرار التعاون المشترك، حيث بلغ إجمالي صادرات المملكة غير النفطية لكوريا في عام 2022 ما يقارب 7.2 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الواردات غير النفطية في العام نفسه 18.4 مليار ريال.