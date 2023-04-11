"التجارة" تُشهِّر بشركة لم تلتزم بوضع بطاقة مقارنة الأسعار على المنتجات المُخفَّضة

شهَّرت وزارة التجارة بشركة، تزاول نشاط تجارة مستحضرات التجميل؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي، يدينها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة عدم وضع بطاقة مقارنة الأسعار على السلع والمنتجات المشمولة بالتخفيض، وهو ما يعد إيهامًا وتضليلاً للمستهلك، ومخالفًا لشروط وضوابط تراخيص التخفيضات.