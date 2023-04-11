"التجارة" تُشهِّر بشركة لم تلتزم بوضع بطاقة مقارنة الأسعار على المنتجات المُخفَّضة

شهَّرت وزارة التجارة بشركة، تزاول نشاط تجارة مستحضرات التجميل؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي، يدينها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة عدم وضع بطاقة مقارنة الأسعار على السلع والمنتجات المشمولة بالتخفيض، وهو ما يعد إيهامًا وتضليلاً للمستهلك، ومخالفًا لشروط وضوابط تراخيص التخفيضات.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجازان المتضمن فرض غرامة مالية، وإزالة الإعلان المخالف، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المنشأة.
يُذكر أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًّا وفرتها الوزارة بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب القيام بتنفيذ جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية، وأبرزها وضع بطاقة مقارنة الأسعار لبيان سعر السلعة المعروضة قبل وبعد التخفيض.
وتتلقى "التجارة" شكاوى وبلاغات المستهلكين ضد المنشآت المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عبر الاتصال على مركز البلاغات على الرقم 1900.