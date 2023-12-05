القمة الخليجية الـ 44.. أمير قطر: نأمل في تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يخدم مصالح شعوبنا

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نلتقي اليوم آملين أن يسهم التواصل في تنمية وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وأنا أثق بقدرة دول الخليج على المساهمة في حل القضايا الإقليمية.