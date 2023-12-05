القمة الخليجية الـ 44.. أمير قطر: نأمل في تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يخدم مصالح شعوبنا

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نلتقي اليوم آملين أن يسهم التواصل في تنمية وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وأنا أثق بقدرة دول الخليج على المساهمة في حل القضايا الإقليمية.
وأضاف في كلمته خلال انطلاق القمة الـ 44 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي: إسرائيل انتهكت المعايير الإنسانية والأخلاقية في غزة، واستهدفت البنية التحتية الهشة، وقطعت كل الإمدادات الحيوية.
وتابع: من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة الإسرائيلية النكراء، أن تستمر لمدة قاربت شهرين.
وأردف: نعقد قمتنا في ظل استمرار المأساة الخطيرة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني من انتهاكاتٍ ترتكبها قوات الاحتلال.