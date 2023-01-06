"الأمن البيئي" يضبط 6 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ ارتكبوا مخالفات رعي (98) متنًا من الإبل في أماكن يُمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.