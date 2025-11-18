السفير الصيني يستقبل منقذي المهندسين في الشملي ويشيد بشجاعتهم:"أفعال لا تُقدّر بثمن"

استقبل السفير الصيني لدى المملكة، تشانغ هوا، في مقر السفارة بالرياض، ثلاثة شباب سعوديين من محافظة الشملي بمنطقة حائل، تقديرًا لجهودهم البطولية في إنقاذ وافدين صينيين إثر انقلاب مركبتهم التي جرفتها السيول الناتجة عن الأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.