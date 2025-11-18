السفير الصيني يستقبل منقذي المهندسين في الشملي ويشيد بشجاعتهم:"أفعال لا تُقدّر بثمن"

استقبل السفير الصيني لدى المملكة، تشانغ هوا، في مقر السفارة بالرياض، ثلاثة شباب سعوديين من محافظة الشملي بمنطقة حائل، تقديرًا لجهودهم البطولية في إنقاذ وافدين صينيين إثر انقلاب مركبتهم التي جرفتها السيول الناتجة عن الأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.
وأعرب السفير الصيني عن بالغ شكره وتقديره لأحمد ناصر العنزي، وحمود مسامح العنزي، ومبارك فريح العنزي، مشيدًا بشجاعتهم وموقفهم الإنساني النبيل.
وقال السفير في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "X":
"لقد التقيت للتو في سفارتنا بثلاثة الشباب السعوديين أحمد ناصر العنزي، وحمود مسامح العنزي، ومبارك فريح العنزي، البارعين في الإنقاذ الشجاع، وكذلك المهندسين الصينيين الذين تم إنقاذهم. استمعت إلى قصتهم البطولية المثيرة للإعجاب، وقدّمت لهم تقديرنا وشكرنا العميق. أفعالهم الشجاعة لا تُقدَّر بثمن".
وأضاف: "لقد أحدثت هذه المواقف البطولية صدى واسعًا وإشادة كبيرة بين شعوب الصين والمملكة العربية السعودية، مما عزز التفاهم المتبادل والصداقة التقليدية بين البلدين"، مختتمًا بالترحيب بهم لزيارة الصين متى ما سنحت الفرصة.