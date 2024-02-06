صندوق الاستثمارات و"كاكست" يوقّعان مُذكرة تعاون في مجال البناء الحديث والتشييد

أبرم صندوق الاستثمارات العامة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، اليوم مُذكرة تفاهم لدعم الأنشطة البحثية والاستشارية والابتكارات في مجال البناء الحديث، بما في ذلك تطوير المواد ونظم الأتمتة، واستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع البناء والتشييد.

ومثّل المُذكرة بالتوقّيع نائب رئيس المدينة لقطاع الطاقة والصناعة الدكتور سعيد بن محمد الشهري، ورئيس مركز التميز في صندوق الاستثمارات العامة المهندس مُصعب الخضيري، بحضور رئيس تنفيذي أول رئيس إدارة الاستثمارات العقارية المحلية بصندوق الاستثمارات العامة أيمن بن محمد المديفر، وعددٍ من مسؤولي الجهتين.

وتهدف المُذكرة إلى تحقيق التكامل بين المدينة والصندوق من خلال تمكين الصندوق وتابعيه وممثليه إلى الوصول لمرافق البحث والتطوير بالمدينة، ودعم الابتكار في اعتماد أساليب البناء الحديث، والاستفادة من نتائج البحث والتطوير والمشروعات التجريبية لاستحداث واستخدام أنظمة ومواد إنشاء مُبتكرة تكون بديلة عن طرق البناء التقليدية.

وبموجب مذكرة التفاهم، وافق الطرفان على التعاون في تعزيز اعتماد الابتكارات والتقنيات المختلفة في مجال البناء والتشييد، وتطوير تقنيات البناء خارج الموقع، والاستخدام الأمثل لأساليب البناء الحديثة، بما في ذلك أنظمة الحوائط والأنظمة الهجينة وأنظمة الوحدات ثلاثية الأبعاد.

كما سيتعاون الطرفان في تطوير معايير لقياس قدرات وكفاءة التقنيات المُقترحة ومُقارنتها بالتقنيات المُماثلة المُتاحة، وإجراء اختبارات فيزيائية وميكانيكية لمواد البناء المُناسبة، وتقديم التوصيات والاقتراحات وفقًا لمواصفات ومعايير كود البناء السعودي، بالإضافة إلى المُشاركة في النشر العلمي ودعم الأبحاث العلمية، وحضور المؤتمرات والمُلتقيات المُتخصصة في مجال البناء والتشييد.