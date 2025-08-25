"جنات العقارية" تطرح مخطط "الدمام سكوير" بالدمام للبيع في مزاد علني الثلاثاء المقبل

أعلنت شركة "جنات العقارية"، بالتعاون مع شركة "عقالات للتطوير العقاري"، عن طرح مخطط "الدمام سكوير" للبيع في مزاد علني يُقام حضوريًا في "قاعة الدارة" بمدينة الدمام، وإلكترونيًا عبر منصة "الدال" للمزادات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025م.
ويأتي تنظيم هذا المزاد لطرح باقة من الفرص العقارية المميزة ضمن مخطط معتمد تجاوزت نسبة إنجازه 50%، في حي الاتصالات الذي يُعد من أكثر أحياء مدينة الدمام حيوية ونموًا، بما يسهم في تعزيز التوسع العمراني المتكامل ودعم الحركة الاستثمارية في المنطقة الشرقية.
يطرح المزاد 16 قطعة تجارية بمساحات متنوعة تصل إلى ارتفاع أربعة أدوار تبدأ من 1,500 متر مربع وتصل حتى 35 ألف متر مربع، على شارع الأمير نايف وشارع عثمان بن عفان رضي الله عنه، بما يتيح إنشاء مجمعات تجارية حيوية في قلب الأحياء السكنية ومحيط الخدمات الأساسية كالمستشفيات. كما يشمل المزاد 25 قطعة مخصصة لبناء عمائر سكنية بارتفاع يصل إلى ستة أدوار، إلى جانب 44 قطعة سكنية مهيأة لبناء فلل خاصة بارتفاع دورين ونصف. وتتميز جميع القطع بمواقع استراتيجية وتخطيط عمراني متكامل يضم مساحات خضراء، ومسارات للمشاة، وبنية تنظيمية تعزز جودة الحياة وتواكب المشاريع النوعية.
ويقام المزاد حضوريًا في "قاعة الدارة" بمدينة الدمام، مع إتاحة خيار المشاركة إلكترونيًا عبر منصة "الدال" للمزادات العقارية، بما يوفر للمستثمرين والمستفيدين مرونة أكبر وسهولة في الوصول والمشاركة من أي مكان، ليواكب بذلك تطلعات مختلف شرائح المستثمرين.
وأكدت شركة "جنات العقارية" أن المزاد يشكّل فرصة استثنائية للمستثمرين والباحثين عن مواقع مميزة في قلب مدينة الدمام، إذ يجمع بين تنوع الاستخدامات العقارية والمواقع الاستراتيجية الداعمة لنجاح المشاريع، ما يجعله حدثًا عقاريًا بارزًا يستحق الحضور والمشاركة.
وللاطلاع على تفاصيل العقارات المطروحة وآلية المشاركة في المزاد، يمكن التواصل مع مركز المبيعات عبر الرقم الموحد 920015901 أو 0510100500، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.dammamsquare.com.