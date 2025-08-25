"جنات العقارية" تطرح مخطط "الدمام سكوير" بالدمام للبيع في مزاد علني الثلاثاء المقبل

يطرح المزاد 16 قطعة تجارية بمساحات متنوعة تصل إلى ارتفاع أربعة أدوار تبدأ من 1,500 متر مربع وتصل حتى 35 ألف متر مربع، على شارع الأمير نايف وشارع عثمان بن عفان رضي الله عنه، بما يتيح إنشاء مجمعات تجارية حيوية في قلب الأحياء السكنية ومحيط الخدمات الأساسية كالمستشفيات. كما يشمل المزاد 25 قطعة مخصصة لبناء عمائر سكنية بارتفاع يصل إلى ستة أدوار، إلى جانب 44 قطعة سكنية مهيأة لبناء فلل خاصة بارتفاع دورين ونصف. وتتميز جميع القطع بمواقع استراتيجية وتخطيط عمراني متكامل يضم مساحات خضراء، ومسارات للمشاة، وبنية تنظيمية تعزز جودة الحياة وتواكب المشاريع النوعية.