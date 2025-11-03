المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يُنظّم ملتقى "التطوع المهاري" بحضور أكثر من 500 مشاركٍ ومشاركة

نظّم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، يوم أمس، في مدينة الرياض، ملتقى التطوع المهاري، بحضور نخبة من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وبمشاركة تجاوزت500 مشاركٍ ومشاركة من مختلف القطاعات.
وحضر الملتقى من جانب المركز كلٌّ من نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير الأستاذ ماجد بو نهية، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع النمو المهندس عبد المحسن التركي، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية الأستاذ أحمد البدر، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة الأستاذ عماد العجيان.
ويأتي الملتقى في إطار جهود المركز لتعزيز العمل التطوعي المتخصص، ورفع الوعي بمفاهيم التطوع المهاري، من خلال إبراز النماذج الوطنية الناجحة، وتحفيز الجهات على تبنّي الحزم التمكينية لتفعيل التطوع المهاري وتطبيق نموذج السجل المهاري التطوعي، إضافةً إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الثلاثة لدعم ممارسات التطوع المهاري على المستوى الوطني.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير الأستاذ ماجد بو نهية – في كلمته - أن الملتقى يمثل محطة نوعية في مسيرة تطوير منظومة العمل التطوعي في المملكة، مشيراً إلى أن التطوع المهاري يسهم في رفع جاهزية الشباب وربط مهاراتهم باحتياجات التنمية الوطنية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين الإنسان وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وقدّم مدير إدارة التطوّع بالمركز الأستاذ محمد آل ساعد عرضاً تناول أبرز منجزات مبادرة تمكين التطوّع القائم على المهارات والتطوّع التخصّصي، التي تُعدّ إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير منظومة العمل التطوعي ورفع جودة ممارساته.
وتناولت جلسات الملتقى الحوارية الثلاثة مواضيع متنوعة تمثّلت في: خارطة طريق التطوع في التعليم – تحديات اليوم وفرص الغد"، و"التطوع المهاري كميزة تنافسية ودوره في تمكين القطاعات" و "من الأنشطة الطلابية إلى معامل القيادة.. التطوع المهاري كأداة لصناعة القادة الشباب"، حيث ناقش المشاركون التحديات والفرص المستقبلية وآليات توثيق وتفعيل المهارات التطوعية في مختلف المجالات.
كما استعرض الملتقى عدداً من التجارب الوطنية الناجحة في تفعيل التطوع المهاري، من بينها تجربة صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتجربة جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع من خلال برنامج "محاكاة".
كما اشتمل الملتقى على نشاطٍ تفاعلي ركّز على بناء العلاقات المهنية بين المشاركين وتبادل الخبرات، وترسيخ مفهوم التطوع المهاري بوصفه مساراً تنموياً يسهم في تحقيق الأثر المستدام.
في حين شهد الملتقى معرضاً تفاعلياً مصاحباً بعنوان "رحلة التطوع المهاري"، يتيح للزوار خوض تجربة عملية تبدأ بالتعرّف على المهارات وتنتهي بتوثيقها عبر السجل المهاري التطوعي.
واختُتمت فعاليات الملتقى بتنفيذ ثلاث ورش عمل تفاعلية حملت عناوين: "استخدامات الذكاء الاصطناعي في تفعيل التطوع المهاري"، و "من دراسة الاحتياج إلى بناء مؤشرات قياس التطوع المهاري"، و"بناء الشراكات لتفعيل منظومة التطوع المهاري"، شارك في تقديمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية والذكاء الاصطناعي والعمل التطوعي، بهدف تمكين الجهات من تبنّي أفضل الممارسات التطوعية وتعزيز الأثر المستدام في المجتمع.