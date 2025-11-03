المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يُنظّم ملتقى "التطوع المهاري" بحضور أكثر من 500 مشاركٍ ومشاركة

واختُتمت فعاليات الملتقى بتنفيذ ثلاث ورش عمل تفاعلية حملت عناوين: "استخدامات الذكاء الاصطناعي في تفعيل التطوع المهاري"، و "من دراسة الاحتياج إلى بناء مؤشرات قياس التطوع المهاري"، و"بناء الشراكات لتفعيل منظومة التطوع المهاري"، شارك في تقديمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية والذكاء الاصطناعي والعمل التطوعي، بهدف تمكين الجهات من تبنّي أفضل الممارسات التطوعية وتعزيز الأثر المستدام في المجتمع.