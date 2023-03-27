المنخفض الجوي يبتعد عن أجواء المملكة واستمرار فرص الأمطار في هذه المناطق اليوم الإثنين

ويُتوقع أن تبقى الفرصة مُهيَّأةً لهطول زخاتٍ رعدية من المطر على أجزاءٍ من الشرقية، وبخاصة الأجزاء الجنوبية من المنطقة، إضافة إلى أجزاءٍ من مُرتفعات جازان وعسير، بإذن الله.. أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس بارداً نسبياً في المناطق الشمالية وصولاً إلى حائل؛ يتحوّل إلى باردٍ في ساعات الليل المُتأخرة والصباح الباكر، بينما يكون مُعتدل الحرارة في باقي المناطق الوسطى والشرقية ساعات الليل الأولى، يميل للبُرودة في آخر الليل.