اليوم.. "المرور" تطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر"

وأضافت، أن المزاد يستمر حتى غد الإثنين 23 سبتمبر، ويمكن المشاركة فيه عبر 4 خطوات؛ تتمثّل في الدخول على منصة "أبشر"، واختيار خدمات من تبويب "خدماتي"، ثم اختيار "المرور"، ثم خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.