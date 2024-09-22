محليات
اليوم.. "المرور" تطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر"
يستمر للغد ويمكن لجميع الراغبين المشاركة عبر 4 خطوات بسيطة
بدأت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة "أبشر"، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.
وأضافت، أن المزاد يستمر حتى غد الإثنين 23 سبتمبر، ويمكن المشاركة فيه عبر 4 خطوات؛ تتمثّل في الدخول على منصة "أبشر"، واختيار خدمات من تبويب "خدماتي"، ثم اختيار "المرور"، ثم خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.