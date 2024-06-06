"الشؤون الإسلامية" تستقبل 777 حاجًا عبر ميناء جدة الإسلامي

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، استقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي، حيث تم استقبال (777) حاجًا وحاجة من الجنسية السودانية، وسط حفاوة وترحاب من قِبل اللجان العاملة، وتم تقديم مجموعة من الكتيبات التوعوية والإرشادية، وتوزيع باركود على ضيوف الرحمن لتحميلها على الأجهزة الذكية، تتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم بيسر وسهولة.