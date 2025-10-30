الصحة القابضة توقع مذكرات تعاون لتحسين الرعاية الصحية للجميع

وضمن جهودها في تعزيز التجارب السريرية الصحية، وقّعت الصحة القابضة عددًا من مذكرات التفاهم، منها مع بايوجن العربية ومثلها المدير العام للشركة بمنطقة الخليج الأستاذ ديدرك كوك، بهدف تطوير الأبحاث السريرية في مجال الأمراض العصبية وتدريب الكفاءات الوطنية، ومع شركة روش العربية ومثلها رئيس الشركة بالشرق الأوسط ألفت برو، لدعم برامج التجارب السريرية بالأدوات الرقمية وإنشاء وحدة التجارب السريرية المركزية، ومع سانوفي السعودية التي مثلها المدير العام لمنطقة الخليج بابتيست دي كلانس، بهدف تعزيز تشخيص الأمراض النادرة ودعم التجارب السريرية والمشاركة في البرامج التوعوية.