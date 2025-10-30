الصحة القابضة توقع مذكرات تعاون لتحسين الرعاية الصحية للجميع

وقعت الصحة القابضة والتجمعات الصحية التابعة لها عددًا من مذكرات التعاون التي تستهدف رفع جودة الخدمات الصحية، وذلك ضمن مشاركة الصحة القابضة في ملتقى الصحة العالمي 2025 كشريك صحي وطني، ضمن الملتقى الذي تستضيفه مدينة الرياض في نسخته الثامنة بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.
وشملت مذكرات التعاون الموقعة: مذكرة تفاهم بين الصحة القابضة ومصرف الإنماء، بحضور ورعاية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الصحة القابضة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووقعها الرئيس التنفيذي للصحة القابضة الأستاذ ناصر بن محمد الحقباني، ومن جانب مصرف الإنماء الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالله بن علي الخليفة.
كما وُقعت مذكرة أخرى للتعاون بحضور معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، مع شركة لين لخدمات الأعمال، ومثلها رئيس القطاع التجاري الأستاذ خليل عبدالوهاب، ومن جانب الصحة القابضة نائب الرئيس لتطوير الأعمال المهندس محمد بن صالح الوكيل.
وفي جانب تعزيز الكفاءات الصحية، وقّعت الصحة القابضة مذكرات تفاهم مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة (SNIH)، ومثلها رئيسها التنفيذي الأستاذ الدكتور فارس بن قاعد العنزي، بهدف تعزيز كفاءة القدرات البشرية في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية، للمساهمة في تحسين الصحة المجتمعية ورفع جودة الحياة.
كما وقعت الصحة القابضة مع شركة الاتصالات السعودية (STC) مذكرة تفاهم، وقعها نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات المهندس عبدالعزيز الحيدر، لإيجاد حلول رقمية مبتكرة تسهم في رفع جودة الخدمات بالقطاع الصحي.
وضمن جهودها في تعزيز التجارب السريرية الصحية، وقّعت الصحة القابضة عددًا من مذكرات التفاهم، منها مع بايوجن العربية ومثلها المدير العام للشركة بمنطقة الخليج الأستاذ ديدرك كوك، بهدف تطوير الأبحاث السريرية في مجال الأمراض العصبية وتدريب الكفاءات الوطنية، ومع شركة روش العربية ومثلها رئيس الشركة بالشرق الأوسط ألفت برو، لدعم برامج التجارب السريرية بالأدوات الرقمية وإنشاء وحدة التجارب السريرية المركزية، ومع سانوفي السعودية التي مثلها المدير العام لمنطقة الخليج بابتيست دي كلانس، بهدف تعزيز تشخيص الأمراض النادرة ودعم التجارب السريرية والمشاركة في البرامج التوعوية.
وتضمنت مذكرات الصحة القابضة كذلك مذكرة مع الاتحاد الدولي لقياس النتائج، بهدف استحداث برنامج معتمد من الاتحاد الدولي لقياس النتائج (ICHOM) يساعد التجمعات الصحية ومقدمي الرعاية الصحية في المملكة على الحصول على الاعتماد الدولي في مسارات الرعاية الإكلينيكية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
وفي إطار تطوير الخدمات الصحية تحقيقًا لبرنامج تحول القطاع الصحي – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – عززت الصحة القابضة شراكتها مع شركة (Rapid AI) من خلال توقيع مذكرة تفاهم، وأخرى مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية واللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، إضافة إلى مذكرة مع شركة وان الصحية، بهدف تنفيذ وتشغيل خدمات العيادات الرقمية بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة والتوسع في مستويات تقديم الخدمة.