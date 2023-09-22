خادم الحرمين يتلقى برقيات تهانٍ من القيادة الكويتية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

كما هنّأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، في برقيتين مماثلتين، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، وأشادا بالإنجازات التنموية والحضارية التي حقّقتها المملكة على الأصعدة كافة، مبتهلين إلى الله -جل وعلا- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة كل الرقي والازدهار.