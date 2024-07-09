لعشاق رصد النجوم.. صحراء "حِسمى" في تبوك توفر لك الفرصة المثالية

وتشمل تلك الأماكن صحراء "حِسمى" الواقعة إلى الغرب من مدينة تبوك، بمسافة تقدر بـ 90 كلم، والتي تتمتع بجمال رباني في بيئة طبيعية مليئة بـ"المصابيح والغراميل"، تعود المتكونات الصخرية الفريدة فيها -بحسب الخبير الجيولوجي البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون- إلى عوامل التعرية التي مرّت بها على مر السنين، لتصنع منها جمالًا طبيعيًا وبُعدًا جيولوجيًا عمره في حساب الزمن يتجاوز الـ 500 مليون عام، لتصنع منها لوحات جمالية بديعة يندر في العالم مثيلها، ولا سيما عند حلول الليل الحالك، حيث تمتاز ببعدها عن ارتفاع الوهج العالي للإنارة الصناعية، الذي جعل منها موطنًا رحبًا لرصد النجوم والمجرات، والنيازك العابرة، والشهب المتساقطة.