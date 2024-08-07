"هيئة السياحة": "جوائز صيف السعودية للتميُّز 2024" تتضمَّن فئتَيْن و6 مسارات.. وهنا التفاصيل

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة اليوم عن تفاصيل "جوائز صيف السعودية للتميز 2024"، والتي أطلقها وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، في ورشة عمل جمعت منظومة السياحة السعودية مع الشركاء من القطاع الخاص في شهر مايو الماضي.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز المحتوى الإعلامي والتسويقي، وتحفيز صناع المحتوى والشركاء من القطاع الخاص، بهدف إبراز دورهم في إنجاح وإثراء برنامج صيف السعودية 2024.
وتضمّن إعلان جوائز صيف السعودية للتميز 2024 فئتين للجائزة، الأولى للمبدعين والموهوبين من صناع المحتوى؛ وتتضمن ثلاثة مسارات؛ أولها للمحتوى الأكثر إبداعاً، ويسلط الضوء على برنامج صيف السعودية لهذا العام ووجهاته السياحية السبعة "عسير، الباحة، الطائف، البحر الأحمر، الرياض، جدة، العلا"، وثانيها للمحتوى المخصص للأنشطة السياحية في وجهات الصيف، مثل: التخييم الجبلي، الهايكنج، الرياضات البحرية، زيارة القرى التراثية، الكشتة، وغيرها، وثالثها للمحتوى الإرشادي الأكثر شمولاً والذي يقدم معلومات وافية عن برنامج صيف السعودية أو ما يتضمنه من وجهات وأنشطة وفعاليات لهذا العام.
ويحصل الفائزون على جائزة مالية تقدّر بمبلغ 50 ألف ريال سعودي لكل مسار، كما سيتم الإعلان عن الفائزين عبر منصات الهيئة السعودية للسياحة.
أما الفئة الثانية فهي للشركاء من القطاع الخاص، وتتضمن ثلاثة مسارات؛ أولها للمنتج السياحي الأميز لهذا الصيف، وثانيها للعروض والباقات الأكثر تميزاً خلال برنامج صيف السعودية، وثالثها لأفضل حملة تسويقية تم تفعيلها من قبل أحد الشركاء من القطاع الخاص خلال برنامج صيف السعودية.
وسيتم تقديم الجوائز لـ 10 فائزين، حيث تتضمن الجوائز دعوة خاصة لحضور مناسبة يوم السياحة العالمي، وكذلك المشاركة المجانية في أحد المعارض الدولية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للسياحة.
كما أعلنت الهيئة عن الإطار الزمني لهذه الجوائز القيمة، والتي سيتم فتح باب استقبال المشاركات المتميزة فيها بداية 1 سبتمبر 2024، وآخر فرصة لاستلام المشاركات بنهاية يوم 30 سبتمبر 2024، كما سيتم إعلان النتائج في 20 أكتوبر 2024، والإعلان عن آلية التقديم واستقبال المشاركات في وقت لاحق.
وكانت الهيئة السعودية للسياحة أعلنت في وقت سابق عن إطلاق برنامج صيف السعودية لهذا العام تحت شعار "تراها" حتى نهاية شهر سبتمبر، في 7 وجهات فريدة، وبالإمكان الحصول على مزيد من المعلومات عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" visitsaudi.com/summer، للتعرف على الوجهات والأنشطة السياحية المتنوعة لبرنامج صيف السعودية.