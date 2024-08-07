"هيئة السياحة": "جوائز صيف السعودية للتميُّز 2024" تتضمَّن فئتَيْن و6 مسارات.. وهنا التفاصيل

وتضمّن إعلان جوائز صيف السعودية للتميز 2024 فئتين للجائزة، الأولى للمبدعين والموهوبين من صناع المحتوى؛ وتتضمن ثلاثة مسارات؛ أولها للمحتوى الأكثر إبداعاً، ويسلط الضوء على برنامج صيف السعودية لهذا العام ووجهاته السياحية السبعة "عسير، الباحة، الطائف، البحر الأحمر، الرياض، جدة، العلا"، وثانيها للمحتوى المخصص للأنشطة السياحية في وجهات الصيف، مثل: التخييم الجبلي، الهايكنج، الرياضات البحرية، زيارة القرى التراثية، الكشتة، وغيرها، وثالثها للمحتوى الإرشادي الأكثر شمولاً والذي يقدم معلومات وافية عن برنامج صيف السعودية أو ما يتضمنه من وجهات وأنشطة وفعاليات لهذا العام.