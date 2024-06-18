"السواحه" يعلن نجاح الخطط التشغيلية للاتصالات والتقنية والفضاء في موسم الحج 1445هـ

وأوضح أن التقنية والبنية التحتية الرقمية أسهمت في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتحسين تجربتهم، والحفاظ على صحتهم وأمنهم وسلامتهم، حيث مكّنت التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي الجهات الحكومية من تقديم الخدمات بموثوقية عالية، مشيرًا إلى النماذج العالمية الرائدة التي قدمتها هذه الجهات في التيسير على ضيوف الرحمن من خلال تطويع الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود ودعم اتخاذ القرار في عمليات التفويج، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية عن بعد وتطويعه إلى جانب الدرونز وإنترنت الأشياء في دعم اتخاذ القرار في عمليات النقل وتسيير المركبات.