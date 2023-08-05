حول فيديو تنومة.. الحصيني لـ"سبق": رياح هابطة نتيجة لتأثر المنطقة بسحب رعدية أدت لتطاير الألعاب

علقَ الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية الإعلامي عبدالعزيز الحصيني حول ما جاء به المقطع المتداول الذي يخص ما حصل في محافظة تنومة، ونقلهُ الإعلامي سعيد معيض، قائلًا: "هذه رياح هابطة نتيجة لتأثر منطقة تنومة بسحب رعدية وأيضاً ضواحيها، وهذه السحب الرعدية كانت فيها عواصف رعدية نتج عن ذلك رياح هابطة من تلك السحب، وبالتالي أدت إلى نشاط الرياح السطحية، وأدى ذلك إلى تطاير ما شاهدناه في المقطع من ألعاب".