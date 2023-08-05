حول فيديو تنومة.. الحصيني لـ"سبق": رياح هابطة نتيجة لتأثر المنطقة بسحب رعدية أدت لتطاير الألعاب
علقَ الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية الإعلامي عبدالعزيز الحصيني حول ما جاء به المقطع المتداول الذي يخص ما حصل في محافظة تنومة، ونقلهُ الإعلامي سعيد معيض، قائلًا: "هذه رياح هابطة نتيجة لتأثر منطقة تنومة بسحب رعدية وأيضاً ضواحيها، وهذه السحب الرعدية كانت فيها عواصف رعدية نتج عن ذلك رياح هابطة من تلك السحب، وبالتالي أدت إلى نشاط الرياح السطحية، وأدى ذلك إلى تطاير ما شاهدناه في المقطع من ألعاب".
وأشار في تصريحٍ لـ"سبق" إلى أن الرياح كانت قوية جداً، وهذه تحدث أحياناً إذا ما كانت السحب الرعدية قوية أو كانت مصحوبة بعواصف رعدية عنيفة نتيجةً لغزارة المطر وحبات البرد، وعادةً ما تحدث في السحب العملاقة أو السحب الرعدية التي تحدث في مثل هذا الوقت من السنة، وبالتالي هذا يعتبر طبيعيًا.
وأضاف الفلكي "الحصيني": أنه "يفترض أن مثل هذه الألعاب تكون مثبتة تثبيتاً جيداً وخاصةً أنها في منطقة سياحية، ومنطقة تشهد أحياناً سحبًا رعدية في هذا الوقت من السنة، وبالتالي من المهم جداً مراقبة مثل هذه الألعاب والتزكية أو التأكيد على أصحابها بتثبيتها حتى لا يكون هناك حوادث مثل ما حدث يوم أمس".
وتابع: "الأمر أيضاً ممكن أن يشمل جميع مناطق المملكة، خاصةً في الوسم والذي يسمى الخريف، وأيضاً في فصل الربيع، لأنه عادةً تنشأ السحب في هذين الفصلين سحب عملاقة، وبالتالي قد يحدث منها رياح هابطة وأحياناً تحدث أعاصير قمعية".