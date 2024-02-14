وزير "الشؤون الإسلامية" يُدشن حملة "قلبك.. حياتك" في الرياض

واستمع الوزير "آل الشيخ"، خلال التدشين، إلى شرحٍ من رئيس مجلس إدارة جمعية مكافحة أمراض القلب "نبضات" البروفيسور خالد بن فايز الحبيب، عمّا تتضمّنه الفعالية، التي تشارك فيها العربة المتنقّلة المزودة بأحدث الأدوات والأجهزة الطبية المتطورة للفحص الشامل للأفراد، وكذلك عرض أجهزة تخطيط القلب الحديثة، والتي تعرض لأول مرة في المملكة، إضافة إلى منظومة من القنوات التثقيفية والتوعوية المتمثلة في أجنحة متخصصة يتم من خلالها التثقيف والإرشاد حول الأنماط الصحية؛ للحفاظ على قلب سليم وتجنب الأمراض.