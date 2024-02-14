وزير "الشؤون الإسلامية" يُدشن حملة "قلبك.. حياتك" في الرياض

دشّن وزيرُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، في ديوان الوزارة بالعاصمة الرياض؛ حملةَ "قلبك.. حياتك".
وتنظّم الفعاليةَ جمعيةُ مكافحة أمراض القلب "نبضات"، بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
واستمع الوزير "آل الشيخ"، خلال التدشين، إلى شرحٍ من رئيس مجلس إدارة جمعية مكافحة أمراض القلب "نبضات" البروفيسور خالد بن فايز الحبيب، عمّا تتضمّنه الفعالية، التي تشارك فيها العربة المتنقّلة المزودة بأحدث الأدوات والأجهزة الطبية المتطورة للفحص الشامل للأفراد، وكذلك عرض أجهزة تخطيط القلب الحديثة، والتي تعرض لأول مرة في المملكة، إضافة إلى منظومة من القنوات التثقيفية والتوعوية المتمثلة في أجنحة متخصصة يتم من خلالها التثقيف والإرشاد حول الأنماط الصحية؛ للحفاظ على قلب سليم وتجنب الأمراض.
كما تتضمّن الحملةُ تنفيذَ عدد من المناشط الطبية والمجتمعية المتمثلة في فحص العلامات الحيوية وتحاليل السكر والكوليسترول للموظفين، وتزويدهم بالنتائج الفورية، وتخصيص أقسام معنية بعرض آخر ما توصلت له العلوم حول القلب وما يتّصل فيه من أمراض وسبل وقاية.
وتضمّ العربةُ المتنقلة متحدّثين من الممارسين الصحيين؛ للإجابة عن استفسارات الموظفين والموظفات، بالإضافة إلى توزيع عدد من الكتيبات والقصاصات المعنية بالقلب.
ويأتي تنظيم الوزارة لهذه الفعالية في إطار الشراكات المجتمعية التي تنفذها، بمتابعة وحرص من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتحقيق التكامل مع القطاعات المختلفة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.