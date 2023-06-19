"السديس" يشارك في توزيع الإهداءات وماء زمزم على الحجاج بالمسجد النبوي

وأكد أن الوكالة تسعى لإيصال ماء زمزم المبارك لجميع الزوار والقاصدين وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن وإدخال السرور والبهجة على نفوس الزوار والقاصدين، من أجل أن يؤدوا عبادتهم براحة وطمأنينة.