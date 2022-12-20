مجلس الوزراء ينعقد برئاسة ولي العهد ويُصدر 10 قرارات

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول عددًا من الموضوعات الإقليمية والدولية، مُجددًا ما أكدته السعودية خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من اهتمامها بدعم أهداف الاتفاقية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليَّين، وضمان استخدام الكيمياء للأغراض السلمية امتدادًا لسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها، بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية منها.