"الربيعة" يطمئنّ على سير تسليم المساعدات الإيوائية للاجئين من أوكرانيا إلى بولندا

وأوضح "الربيعة" أن المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز، تستهدف قرابة مائة ألف شخص من اللاجئين القادمين من أوكرانيا، مؤكدًا على أن المملكة تحرص دومًا على الوقوف إلى جانب اللاجئين ومساندتهم في أي مكان بالعالم؛ استشعارًا منها بمسؤوليتها الإنسانية تجاههم.