مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية بالحرم تؤكد الجاهزية لاستقبال المعتمرات

أكدت مساعد ومستشار الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، جاهزية جميع الكوادر النسائية العاملة في المسجد الحرام، والاستعداد الكامل لاستقبال موسم العمرة، بعد رفع الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة.
وقالت "الرشود" خلال حضورها أثناء رفع الحواجز، وتفقدها لجاهزية المصليات النسائية، وما يقدم من خدمات لقاصدات البيت العتيق: نرفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- على رعايتهم واهتمامهم بالحرمين الشريفين، وبصدور الموافقة الكريمة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة؛ تزامنًا مع بدء موسم العمرة، التي جاءت ضمن العديد من الإجراءات الاحترازية التي طبّقتها المملكة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وزوار وقاصدي الحرمين الشريفين.
وأوضحت "الرشود" أنه بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تم إشرافها على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة، ودخول النساء للحجر والصلاة فيه، وأن جميع الأعمال والخدمات التي تقدم لقاصدات وزائرات المسجد الحرام؛ تحظى بعناية واهتمام من الرئيس العام، حرصًا منه على سلامة الجميع، وتوفير أرقى وأفضل الخدمات؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.
وفي ختام حديثها، أشادت "الرشود" بدور المرأة العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، وبما لديهن من مؤهلات علمية وخبرات عملية تؤهلهن لهذا العمل الذي يُعد شرفًا عظيمًا للجميع، وشكرت جميع العاملات والعاملين في المسجد الحرام على جهودهم في عمليات التنظيم وإدارة الحشود، والمحافظة سلامة ضيوف الرحمن سائله الله -عز وجل- أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهم.