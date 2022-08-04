مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية بالحرم تؤكد الجاهزية لاستقبال المعتمرات

وقالت "الرشود" خلال حضورها أثناء رفع الحواجز، وتفقدها لجاهزية المصليات النسائية، وما يقدم من خدمات لقاصدات البيت العتيق: نرفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- على رعايتهم واهتمامهم بالحرمين الشريفين، وبصدور الموافقة الكريمة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة؛ تزامنًا مع بدء موسم العمرة، التي جاءت ضمن العديد من الإجراءات الاحترازية التي طبّقتها المملكة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وزوار وقاصدي الحرمين الشريفين.