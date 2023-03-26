إغاثي الملك سلمان يختتم برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في إثيوبيا

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مدينة أديس أبابا عاصمة جمهورية إثيوبيا، والمنفّذ خلال الفترة من 17 حتى 21 مارس 2023م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.