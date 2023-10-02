"بوابة كبار المحسنين" لمنصة إحسان تفوز بـ"جائزة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني 3"

وجاءت نتائج المبادرات الفائزة في الفروع الأربعة كالآتي: حصدت مبادرة بوابة كبار المحسنين لمنصة إحسان الجائزة عن فرع ‏المؤسسات الحكومية، وفازت مبادرة المشاريع المستدامة للمسؤولية الاجتماعية للشركة السعودية للكهرباء عن فرع مؤسسات القطاع الخاص، ونالت مبادرة ركن الحوار الأهلية عن فرع مؤسسات المجتمع المدني، أما الفرع الرابع فقد حصلت على الجائزة مبادرة: هنا طلاب العالم.. التسامح يوحدنا، عن فرع الأفراد تقدم بها عدد من المعلمات وهن: نورا آل سرور، وأريج كاتب، وحنان الحربي، وزكية اللحياني.