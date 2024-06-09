ضيوف الرحمن.. مشاهد إيمانية تسبق مغادرتهم من المدينة المنوّرة إلى مكة المكرّمة

ووثّقت عدسة "واس" مشاهد متعدّدة تعكس انشغال ضيوف الرحمن بقراءة القرآن والدعاء، وهم يستعدون لمغادرة المدينة المنوّرة إلى بيت الله الحرام في مكة المكرّمة بعد أن توافدوا من جميع أرجاء الأرض للدخول في مناسك الحج، في مشهدٍ توحدت فيه القلوب والألسن بالرجاء والخشوع للمولى -عزّ وجلّ- طلباً للقبول والأجر والمثوبة.