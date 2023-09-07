استعدادًا لليوم الوطني.. مقيمة فلسطينية تصمم نموذجًا لمسلة تيماء الشهيرة

ويحتوي السطح الأمامي من المسلة على كتابة آرامية عبارة عن ثلاثة وعشرين سطرًا، ومشهد ديني نُحِت نحتًا بارزًا، تتحدث عن تنصيب أحد الكهنة في معبد الإله صلم في تيماء، والتزام المعابد الأخرى بتقديم محصول إحدى وعشرين نخلة لمعبد الإله صلم بتيماء، والمسلة ما زالت معروضة في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن قسم الشرق الأدنى القديم.