دراسة بحثية بجامعة الملك سعود تكتشف مؤشرات حيوية لسرطان بطانة الرحم

ويعتمد نهج علم "البرتيوميكس" على استخدام تقنية مطياف الكتلة عالية الدقة "MALDI-TOF Mass Spectrometry"؛ وهو أسلوب تحليلي حساس ومتعدد الاستخدامات يساعد على التحديد الدقيق والكمي للبروتينات المعدلة لتحديد تغير البروتينات والمؤشرات الحيوية بين كل مجموعة، ومقارنة المسار البروتيني بين المجموعات الثلاث؛ لذا فقد تشير التغييرات في البروتينات إلى غزو السرطان، أو تقدمه، أو حتى الاستجابة للعلاج، ويمكن أن تعمل هذه البروتينات مؤشرات حيوية يمكن استخدامها في الفحص المبكر، أو في التشخيص، أو في مراقبة المرض واحتمالية معاودة حدوثه.