أكثر من 290 حديقة تتهيأ لاستقبال أهالي مكة في اليوم الوطني

يذكر أن في مكة المكرمة أكثر من (290) حديقة عامة ذات مساحات مختلفة، وهي منتشرة في مختلف الأحياء والمخططات السكنية ومجهزة ومهيأة لاستقبال زوارها، وتضم العديد من ألعاب الأطفال ذات الاستخدامات المختلفة، كما يوجد في مكة المكرمة أكثر من (11) ممشى تبلغ أطوالها الإجمالية (16410) أمتار طولية، وعدد من ملاعب كرة القدم والطائرة والتنس وجميعها تم تفقدها وتجهيزها من قبل الأمانة لاستقبال المرتادين، إذ صممت وفق أحدث الطرز الفنية والهندسية، وتضم العديد من الساحات الرئيسة والجلسات المظللة ودورات المياه والنوافير الجمالية والمرافق الخدمية المتكاملة وطرقًا لممارسة المشي، وأجهزة رياضية للصغار والكبار.