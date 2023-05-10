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وزير الإعلام: "وثائقي السديري" رسالة توثيق ووفاء لقامة أمضت أكثر من 4 عقود في خدمة الإعلام الوطني

قال إنه مدرسة صحفية عربية مهمة ترك بصمات خالدة في رسم ملامح صحافتنا
تركي السديري -رحمه الله-
تركي السديري -رحمه الله-
عبدالله الراجحي
عبدالله الراجحي

أشاد وزير الإعلام سلمان الدوسري بالفيلم الوثائقي الذي يحكي قصة تركي السديري.

وقال الوزير الدوسري في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر": "تابعت الفيلم الوثائقي الذي يتناول سيرة الراحل تركي السديري - رحمه الله -".

وأردف: "‏هذا العمل يمثل رسالة توثيق ووفاء لقامة أمضت أكثر من 4 عقود في خدمة الصحافة والإعلام الوطني".

‏وأضاف: "أستاذي أبو عبدالله مدرسة صحفية عربية مهمة، ترك بصمات خالدة في رسم ملامح صحافتنا، صحفيًا وإداريًا ووالدًا للصحفيين".

ويأتي الفيلم الوثائقي، الذي قدم في عرضٍ أوَّل، ضمن مهرجان أفلام السعودية.

وزير الإعلام
مهرجان أفلام السعودية
سلمان الدوسري
تركي السديري

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