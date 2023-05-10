وزير الإعلام: "وثائقي السديري" رسالة توثيق ووفاء لقامة أمضت أكثر من 4 عقود في خدمة الإعلام الوطني

أشاد وزير الإعلام سلمان الدوسري بالفيلم الوثائقي الذي يحكي قصة تركي السديري.
وقال الوزير الدوسري في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر": "تابعت الفيلم الوثائقي الذي يتناول سيرة الراحل تركي السديري - رحمه الله -".
وأردف: "هذا العمل يمثل رسالة توثيق ووفاء لقامة أمضت أكثر من 4 عقود في خدمة الصحافة والإعلام الوطني".
وأضاف: "أستاذي أبو عبدالله مدرسة صحفية عربية مهمة، ترك بصمات خالدة في رسم ملامح صحافتنا، صحفيًا وإداريًا ووالدًا للصحفيين".
ويأتي الفيلم الوثائقي، الذي قدم في عرضٍ أوَّل، ضمن مهرجان أفلام السعودية.