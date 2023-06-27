"حذاء مريح".. 6 خطوات للاعتناء بقدمك أثناء فترة الحج توضحها "الصحة"

وأضافت: كما يجب التأكد من "غسل القدمين يوميًّا، والحرص على تجفيفها بشكل جيد، وتجربة الحذاء والحرص على اختيار حذاء مريح وسهل الاستخدام، وفحص القدم بشكل متكرر للبحث عن تشققات أو تقرحات أو انتفاخ أو إصابات أو أي تغير في اللون".