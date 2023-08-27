عالم جميل بعينك المجردة.. ظهور رائع لـ"جوهرة النظام الشمسي" واللمعان ذهبي

وأشار "أبو زاهرة"؛ إلى أن الظهور الرائع لزحل لن يقتصر على ليلة التقابل فقط، فهو سيكون في حالة جيدة للرصد في سماء المساء لعدة أشهر مقبلة، مفيدًا بأن زحل الكوكب هو السادس من حيث البُعد عن الشمس ويمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة، ويمتلك عديداً من الحلقات التي تتكوّن من قطع صغيرة من الجليد، كما يضم زحل 62 قمرًا موثقًا، وتمّت تسمية 53 منها فقط و13 قمرًا منها أقطارها أكبر من 50 كيلومترًا، لذلك فإن هذا الكوكب عالم جميل بكل ما تحمله الكلمة من معنى عند مشاهدته عبر التليسكوب.